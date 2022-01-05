Ужасы в огне — вышел трейлер мистического хоррора «Архив 81»

«Умоляю, отыщи меня!» Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер многосерийного мистического хоррора «Архив 81», в котором замешаны безусловно сверхъестественные события и какие-то сектанты. Премьера восьмисерийного ужастика состоится 14 января.

Молодой архивариус Дэн Тёрнер (Мамуду Ати) получает заказ восстановить сильно повреждённые в страшном пожаре видеокассеты, но в процессе обычная, казалось бы, работа перерастает в нечто жуткое и невероятное — кассеты раскрывают тайну расследования, которым занималась пропавшая без вести Мелоди Пендрас (Дина Шихаби), и эта тайна связана с демоническим культом.

Сериал вдохновлён популярным одноимённым подкастом. Шоураннером проекта значится Ребекка Сонненшайн («Дневники вампира», «Пацаны»), а в исполнительных продюсерах вместе с ней значатся известный любитель ужастиков Джеймс Ван и Ребекка Томас («Очень странные дела»).

И постер: