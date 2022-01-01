Дикая Охота вблизи на закадровых фото второго сезона «Ведьмака»

Пока зрители под оливье и мандарины досматривают, пересматривают и обсуждают насыщенный невероятными событиями второй сезон «Ведьмака», небезызвестный портал Redanian Intelligence публикует подборку закадровых фото со съёмок второго сезона. Портретные снимки позволяют в подробностях рассмотреть экзотическую амуницию появившейся в продолжении тёмного фэнтези Дикой Охоты во главе с Королём Эредином.

Стильные парни, что тут скажешь.

Второй сезон адаптации романов Анджея Сапковского с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фреей Аллан в главных ролях вышел 17 декабря. Сценарий третьего, по словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, уже готов, а к съёмкам новых эпизодов приступят в этом году.