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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Воробьи прилетели — «Академия Амбрелла» показала постер третьего сезона

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Академия Амбрелла» подготовил для поклонников новогодний сюрприз, опубликовав тизерный постер третьего сезона с прозрачной крылатой отсылкой к «Академии Спэрроу» из альтернативной реальности, куда попали герои в финале второго сезона. Многосерийная экранизация одноимённого комикса Джерарда Уэя вернётся на экраны в этом году.

Постеры сериала «Академия Амбрелла»

В третьем сезоне проекта Netflix снимаются Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Эллиот Пейдж, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид. За сериал отвечает шоураннер Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»).

Теги
Академия АмбреллаNetflixПостер
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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