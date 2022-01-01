Воробьи прилетели — «Академия Амбрелла» показала постер третьего сезона

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Академия Амбрелла» подготовил для поклонников новогодний сюрприз, опубликовав тизерный постер третьего сезона с прозрачной крылатой отсылкой к «Академии Спэрроу» из альтернативной реальности, куда попали герои в финале второго сезона. Многосерийная экранизация одноимённого комикса Джерарда Уэя вернётся на экраны в этом году.

В третьем сезоне проекта Netflix снимаются Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Эллиот Пейдж, Джастин Х. Мин, Колм Фиор, Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид. За сериал отвечает шоураннер Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»).