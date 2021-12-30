Сэнсэй Джонни приказывает прыгать в отрывке из четвёртого сезона «Кобры Кай»

Философия сэнсэя Джонни Лоуренса до гениальности проста: хочешь быть орлом — научись летать! Ну очевидно же. Стриминговый сервис Netflix опубликовал отрывок из четвёртого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай», которая возвращается с новыми эпизодами в последний день уходящего года, то есть уже завтра.

И четвёртый сезон обещает подарить зрителям множество интересных и захватывающих моментов, ведь на носу решающий каратэ-турнир Долины, где сойдутся бойцы нового поколения, которых усиленно тренируют новые союзники Лоуренс (Уильям Забка) и Дэниел Ларуссо (Ральф Мачио), а также их противники Джон Криз (Мартин Коув) и Терри Сильвер (Томас Йен Гриффит).

В остальных ролях задействованы Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Эснер, Пейтон Лист и Джейкоб Бертран.