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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер «Ведьмака» пообещала не повторять ошибку создателей «Игры престолов»

Источник: Netflix

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич, шлифующая сценарий третьего сезона «Ведьмака», пока вы наслаждаетесь просмотром второго, в беседе с порталом The Wrap пообещала держаться в рамках сюжета и задуманного Анджеем Сапковским финала, то бишь не планирует повторять ошибку шоураннеров «Игры престолов», в последних сезонах вынужденно работавших без опоры на первоисточник.

Это заявление звучит как минимум забавно, учитывая, что сериал бесповоротно отправился в свободное плавание и едва ли оставил хоть что-то от первоисточника, кроме ошмётков основного сюжета, имён и названий локаций. Но не беспокойтесь: закончится эта удивительная адаптация тем же, чем завершились книги Сапковского.

Я всегда говорила, что хочу завершить сериал там же, где закончил сюжет своих книг Анджей Сапковский. Просто не ощущаю потребности в дальнейшем развитии истории после придуманного автором финала.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, могла бы, но не хочет

Надо полагать, издеваться над литературным первоисточником Хиссрич и компания бросят где-нибудь в районе планируемого ею седьмого сезона. Поэтому впереди у персонажей ещё долгая и увлекательная дорога.

К слову, в сети шутят, что Хиссрич и впрямь умудрилась избежать ошибки шоураннеров «Игры престолов», ударившись в отсебятину с первого же сезона. Поэтому уже не особо-то и важно, чем там завершится сериал, по недоразумению названный «Ведьмаком».

Теги
ВедьмакNetflix
Комментарии (7)

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