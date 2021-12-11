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Первоисточник: www.rottentomatoes.com Прямая ссылка на новость:

Критики нахваливают второй сезон «Ведьмака»

Источник: Netflix

До премьеры второго сезона тёмного фэнтези «Ведьмак» остаётся всего несколько дней, и в сети уже появились первые отзывы профессиональных рецензентов, а также их первые оценки на агрегаторе Rotten Tomatoes. И оные достигают 95% одобрения, правда, пока на основе всего 20 отзывов. Для сравнения, первый сезон критики оценили всего лишь на 68% (91 отзыв).

Что же до конкретных впечатлений, то вот отрывки из обзоров, позволяющие определить, что же именно так впечатлило профессиональную прессу во втором сезоне творения Лорен Шмидт Хиссрич.

Второй сезон не только извлёк уроки из ошибок своего предшественника — первого сезона, но даже согласился в процессе слегка над этим поиронизировать.

Collider

Второй сезон «Ведьмака» намного более уверено, чем первый, тяготеет к высокому фэнтези и высоким ставкам из лора книг Сапковского.

AV Club

Второй сезон обладает отличным импульсом, помогающим ему двигаться вперёд благодаря ещё более сбалансированному актёрскому составу. Но в то же время создаётся впечатление, что во многом сериал постепенно отступает от тех особенностей, которые позволили ему выделиться среди других представителей жанра.

The Verge

Второй сезон «Ведьмака» — безусловно лучше по сравнению с без надобности усложнённым первым сезоном.

Total Film

Во втором сезоне «Ведьмак» остаётся лёгким, увлекательным приключением, невзирая на проблемы с динамикой повествования.

IGN

В мире, где высокое фэнтези обязано воспринимать себя всерьёз, чтобы его воспринимали всерьёз остальные, «Ведьмаку» почти удаётся выглядеть — что бывает куда реже — забавным.

Independent

В общем, вы поняли: прелесть а не сезон — он как первый, только лучше.

Теги
ВедьмакNetflixГенри Кавилл
Комментарии (5)

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