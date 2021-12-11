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Инопланетный Алан Тьюдик возвращается на постере второго сезона «Засланца из космоса»

Он не успел улететь далеко! Кабельный канал Syfy опубликовал официальный постер второго сезона комедии «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком. И плакат с правильно отметившим Чёрную пятницу главным героем сообщает, что первую серию продолжения зрители увидят 26 января.

Экранизация одноимённого комикса от Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Тьюдик) обживается в провинциальном городке штата Колорадо под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

Постеры сериала «Засланец из космоса»

Главным сценаристом и шоураннером проекта выступает Крис Шеридан («Гриффины»). Вместе с Тьюдиком в сериале снимаются Элизабет Боуэн, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима и Линда Хэмилтон.

Теги
ГалереяЗасланец из космосаПостер
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Источник фотографий: Depositphotos

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