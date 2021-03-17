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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком продлён на второй сезон

Невероятно, но факт: кабельный канал Syfy, за последнее время будто вовсе завязавший с художественными сериалами, пошел на смелый и всячески приветствуемый шаг, продлив на второй сезон «Засланца из космоса». Наверняка сработало инопланетное обаяние исполнителя главной роли Алана Тьюдика.

В реальности, конечно, в первую очередь сработало обаяние рейтингов. «Засланец» стал самым высокорейтинговым новичком канала за последние шесть с лишним лет. Как тут не продлить?

Экранизация одноимённого комикса от Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Тьюдик) затаивается в провинциальном городке штата Колорадо под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

Шоураннер Крис Шеридан («Гриффины») отвечает за сценарий. В сериале снимаются Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима и Линда Хэмилтон.

Теги
Засланец из космосаАлан тьюдик
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