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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Канал Syfy закрыл сериал «Вайнона Эрп» на четвёртом сезоне

Кабельный канал Syfy сворачивает все оставшиеся у него игровые сериалы. Под нож пошла даже гордость вещателя — расхваленный критиками и не жалующийся на рейтинги мистический вестерн «Вайнона Эрп». Проект официально закрыт на четвёртом сезоне. Одной из причин мог стать дефицит финансирования: у сопродюсера проекта IDW Entertainment денежные трудности возникли ещё до съёмок последнего сезона.

Первая половина теперь уже финальной телеглавы, съёмки которой прервал COVID-19, вышла прошлым летом. Вторая шестисерийная половина стартует на Syfy 5 марта. Желающие могут насладиться кадрами финальных серий в свежем тизере сериала.

Главной героиней экранизации одноимённого комикса Бо Смита выступает Вайнона Эрп (Мелани Скрофано) — любительница виски и правнучка одного из прославленных героев времён освоения Дикого Запада Уайетта Эрпа. Она охотится на демонов и прочих потусторонних сущностей; в этом ей помогают собственные уникальные способности и верная поисковая команда.

Темы
 
Видео Вайнона Эрп
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