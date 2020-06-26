Кевин Бейкон до сих пор недоумевает, почему Syfy отказался от сериала «Дрожь земли»

Три года назад кабельный канал Syfy порадовал поклонников истории о грабоидах новостями о том, что примется за сериал «Дрожь земли» с Кевином Бейконом, а год спустя в своей уже привычной кайфломской манере заявил, что отказался от этой идеи.

В сети даже появился трейлер пилотного эпизода, снятого Винченцо Натали («Куб»), но на этом всё и заглохло. Зрители до сих пор гадают, что не устроило канал, слывущий прибежищем трэшевых проектов вроде «Нации Z», преспокойной прожившей на Syfy пять сезонов. Официального ответа от вещателя так и не последовало.

Тот самый трейлер:

Как выяснилось, исполнитель роли Валентина Макки недоумевает вместе с аудиторией. В недавней беседе с Dread Central Бейкон высказался по поводу отменённого телесиквела, в котором очень хотел бы сняться.