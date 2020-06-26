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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Кевин Бейкон до сих пор недоумевает, почему Syfy отказался от сериала «Дрожь земли»

Три года назад кабельный канал Syfy порадовал поклонников истории о грабоидах новостями о том, что примется за сериал «Дрожь земли» с Кевином Бейконом, а год спустя в своей уже привычной кайфломской манере заявил, что отказался от этой идеи.

В сети даже появился трейлер пилотного эпизода, снятого Винченцо Натали («Куб»), но на этом всё и заглохло. Зрители до сих пор гадают, что не устроило канал, слывущий прибежищем трэшевых проектов вроде «Нации Z», преспокойной прожившей на Syfy пять сезонов. Официального ответа от вещателя так и не последовало.

Тот самый трейлер:

Как выяснилось, исполнитель роли Валентина Макки недоумевает вместе с аудиторией. В недавней беседе с Dread Central Бейкон высказался по поводу отменённого телесиквела, в котором очень хотел бы сняться.

Мы сняли замечательный пилот в пригороде Альбукерке, воссоздали город, набрали отличный актёрский состав, режиссёра, сценариста и до сего дня я не понимаю, почему они отказались снимать дальше. Для меня это до сих пор загадка. Если бы я искренне думал, что пилот получился дерьмовым, я бы просто сказал, что нам не удалось найти правильный подход, но пилот вышел крутым, а вы знаете как сложно отыскать баланс между пугающим и смешным. «Дрожь земли» в этом хороша, как и «Зомби по имени Шон» или «Прочь».

 
Кевин Бейкон, один из нас
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Дрожь земли
 11 мая 2018 года«Дрожь земли» — трейлер пилотного эпизода закрытого сериала
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