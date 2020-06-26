«Мы должны верить женщинам» — звезда сериала «Ты» об обвинённом в домогательствах коллеге

Пенн Бэджли (на фото — слева), исполнитель главной роли в хитовом триллере «Ты» от Netflix, может что угодно выделывать с женщинами на съёмочной площадке, но вне её остаётся образцовым джентльменом. А потому, когда на днях приглашённую звезду второго сезона — комика Криса Делиа (на фото — справа) — сразу несколько женщин обвинили в домогательствах, актёр не раздумывая и не разбираясь встал на их сторону:

Для меня это было очень трудно. Я не знаю Криса. Зато я знаю, что если мы что-то и должны сейчас делать, то это верить женщинам. Пенн Бэджли, последователен

Продюсеры сериала оказались столь же чуткими и первым делом позвонили 17-летней актрисе Дженне Ортеге, у которой были с Делиа общие сцены, чтобы убедиться, что она чувствует себя в безопасности.

Обвиняющие комика девушки утверждают, что тот яростно подкатывал к ним в онлайне в просьбами скинуть обнажённые фотки. Но проблема даже не в этом, а в том, что им на тот момент не было 18 лет, а он о возрасте не спрашивал. Разумеется, никаких доказательств этого нет, помимо того факта, что он сыграл именно такого мерзкого педофила всё в том же сериале Netfix — мужчинам в наше время определённо стоит думать дважды, соглашаясь на подобные роли.

Сам Крис Делиа всё отрицает, хоть и признаёт, что часто вёл себя неподобающе. Что, впрочем, никогда не имело ничего общего с несовершеннолетними — в подтверждение этих слов его представители даже опубликовали переписки, в которых он интересуется возрастом девушек и тут же откланивался. Правда, вряд ли ему это поможет. Хорошо хоть выписывать из третьего сезона персонажа не нужно — Пенн Бэджли всё решил ещё во втором.