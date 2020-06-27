Безжалостный Syfy: снятый женщинами сериал «Бродячая королева» закрыт на первом сезоне

Сериал «Бродячая королева», хваставшийся своей чисто женской съёмочной командой, внезапно попал под закрытие после первого же сезона. Неужто это всё проделки мужиков-шовинистов?

На самом деле — вот так неожиданность — подкачали рейтинги. Каждый эпизод за неделю собирал около 417 тыс. просмотров, из которых лишь 131 тыс. приходились на аудиторию из ключевого демо «18–49 лет».

Экранизация одноимённого комикса рассказывала о приключениях Элиды (Эдриен Рэй), коронованной ещё ребёнком, но превратившейся в сироту-изгоя, блуждающую по удалённым уголкам галактики. Там девушка скрывается от агентов Республики, намеренных извести под корень королевский род. Когда старый приятель Айзек (Тим Розон) сообщает героине, что её мать жива, Элида возвращается на родину, чтобы дать бой своему смертельному врагу — командующему Лазаро (Поль дю Туа).

Создателем, шоураннером и режиссёром первого сезона выступила Джем Гаррард. Сценарий написали Мика Коллинз и Марико Тамаки.