Четвёртый сезон «Вайноны Эрп» стартует в июле

Низкобюджетный мистический вестерн «Вайнона Эрп», который настолько хорош, что на «Томатах» у него 93% одобрения от критиков и 90% от зрителей, возвращается на просторы кабельного канала Syfy. В сети появился трейлер четвёртого сезона с датой выхода — продолжение стартует 26 июля.

Из-за карантина сезон не успели снять полностью, поэтому канал покажет первые шесть эпизодов, и с 30 августа сериал уйдёт на хиатус. Съёмки продолжения вот-вот возобновятся, и вторую половину четвёртого сезона зрители увидят, как только она будет готова.

Главной героиней экранизации одноимённого комикса Бо Смита выступает Вайнона Эрп (Мелани Скрофано) — любительница виски и правнучка одного из прославленных героев времён освоения Дикого Запада Уайетта Эрпа. Она охотится на демонов и прочих потусторонних сущностей; в нелёгкой работе ей помогают собственные уникальные способности и сколоченная из соратников поисковая команда.