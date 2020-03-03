Канал Syfy закрыл сериал «Волшебники» на пятом сезоне

Магия себя исчерпала. Кабельный канал Syfy решил не продлевать «Волшебников», и ныне идущий пятый сезон станет для проекта заключительным. Последняя серия сезона и теперь уже сериала выйдет в эфир 1 апреля.

Судя по всему, канал не устраивают рейтинговые показатели. Каждый новый эпизод пятого сезона набирает 881 тыс. просмотров, включая отложенные, и 415 тыс. из них приходятся на ключевую возрастную категорию «18–49 лет». Результаты неплохие для кабеля, но они вдвое ниже тех, что проект демонстрировал в первых двух сезонах. Затраты на производство росли, а рейтинги падали — это почти наверняка и стало причиной закрытия.

Многосерийное фэнтези по одноимённой книжной трилогии Льва Гроссмана рассказывает о студентах нью-йоркского магического колледжа, чья жизнь навсегда оказалась связана с волшебной страной Филлори.

В сериале снимаются Стелла Маив, Оливия Тейлор Дадли, Арджун Гупта, Хейл Эйплмен, Саммер Бишил и другие. Шоураннерами пятого сезона числятся Сэра Гэмбл, Джон Макнамара и Генри Алонсо Майерс. За производство отвечают Groundswell Productions и Universal Cable Productions.