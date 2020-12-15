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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Алан Тьюдик втирается в доверие к землянам в трейлере комедии «Пришелец-постоялец»

Комедия, детектив и фантастика в одном флаконе. Кабельный канал Syfy выкатил трейлер многосерийной чёрной комедии «Пришелец-постоялец» с Аланом Тьюдиком. Видеоролк наконец-то сообщает точную дату премьеры — 27 января.

Сериал по одноимённому комиксу Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Тьюдик) отыскивает убежище в провинциальном городке штата Колорадо, где постепенно обживается под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

В сериале Криса Шеридана («Гриффины») снимаются Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд и Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима и Линда Хэмилтон.

Официальный постер тоже есть:

Постеры сериала «Пришелец-постоялец»
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Видео Пришелец-постоялец
 10 октябряИнопланетный Алан Тьюдик рассказывает, как всё начиналось, в отрывке чёрной комедии «Пришелец-постоялец» 18 январяАлан Тьюдик подражает землянам в тизере чёрной комедии «Пришелец-постоялец» 27 июняБезжалостный Syfy: снятый женщинами сериал «Бродячая королева» закрыт на первом сезоне
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