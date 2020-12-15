Алан Тьюдик втирается в доверие к землянам в трейлере комедии «Пришелец-постоялец»

Комедия, детектив и фантастика в одном флаконе. Кабельный канал Syfy выкатил трейлер многосерийной чёрной комедии «Пришелец-постоялец» с Аланом Тьюдиком. Видеоролк наконец-то сообщает точную дату премьеры — 27 января.

Сериал по одноимённому комиксу Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Тьюдик) отыскивает убежище в провинциальном городке штата Колорадо, где постепенно обживается под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

В сериале Криса Шеридана («Гриффины») снимаются Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд и Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима и Линда Хэмилтон.

Официальный постер тоже есть: