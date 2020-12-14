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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Я могу тебя уничтожить» — лучший сериал 2020 года по версии The Hollywood Reporter

Одно из ведущих изданий кино- и телеиндустрии The Hollywood Reporter подготовило традиционный для последнего месяца года материал на тему «лучшие из лучших». Главный телевизионный критик журнала Дэниел Финберг составил список наиболее достойных сериалов уходящего года.

Многосерийные проекты, как уже не раз многими отмечалось, стали для зрителей настоящим спасением в эпоху почти повального закрытия кинотеатров. Правда, на специфичность вкусов профессиональных рецензентов обилие контента вряд ли повлияло.

Итак, топ-10 сериалов по версии THR выглядит так:

  1. «Я могу тебя уничтожить» (HBO)
  2. «Полезные советы от Джона Уилсона» (HBO)
  3. «Лучше звоните Солу» (AMC)
  4. «Перемены» (FX)
  5. «Такой настоящий город» (National Geographic)
  6. «Нация иммигрантов» (Netflix)
  7. «Ход королевы» (Netflix)
  8. «Брокмайр» (IFC)
  9. «Долина К» (Starz)
  10. «Дэйв» (FXX)

Почётного упоминания среди прочих удостоились «Харли Квин» (DC Universe), «Страна Лавкрафта» (HBO), «Реальные упыри» (FX) и «Тед Лассо» (FX). Но дотянуть до десятки эти сериалы не смогли.

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Я могу уничтожить тебя
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