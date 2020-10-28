Шоураннер «Страны Лавкрафта» хочет превратить «Оно» Стивена Кинга в сериал на семь сезонов

Создатель и шоураннер мистического хоррора «Страна Лавкрафта» Миша Грин пока не знает, какую судьбу уготовил её детищу HBO. Кабельный канал ещё не сообщал, будет ли продлевать сериал на второй сезон, а значит, у Грин пока есть время и возможность заняться другими проектами. Сейчас она пишет сценарий ремейка «Клеопатры Джонс», что не мешает ей мечтать о шансе поработать над собственной версией своего самого любимого романа.

В недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter Грин призналась, что с огромной радостью взялась бы за адаптацию «Оно» Стивена Кинга.

С огромным удовольствием поработала бы над мини-сериалом по роману Стивена Кинга «Оно». Это моя любимейшая книга на все времена, но она настолько объёмистая, что для того чтобы проникнуться страхом каждого персонажа, требуется время. Конечно, можно снять двухчасовой фильм, но представьте себе семь сезонов сериала «Оно».

Впрочем, это не единственный роман, за который сценарист и продюсер взялась бы с превеликой радостью. Вторая её страсть — истории о вампирах.