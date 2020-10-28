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Сериал «Нарки: Мексика» получил третий сезон, но лишился Диего Луны

Потоковый сервис Netflix продлил криминальную драму «Нарки: Мексика» на третий сезон. Правда, в творческой команде проекта произошли кое-какие изменения. Во-первых, из повествования выбывает персонаж Диего Луны. У этого есть как сюжетное обоснование, так и закулисная причина — актёр готовится к началу съёмок многосерийного приквела про Кассиана Андора по вселенной «Звёздных войн». Во-вторых, у сериала новый шоураннер — соавтор проекта Карлос Бернард.

Предыдущий шоураннер Эрик Ньюман, заведовавший тремя сезонами «Нарков» с Педро Паскалем и двумя сезонами мексиканского спин-оффа, остаётся в команде исполнительных продюсеров. Вдобавок первый и второй эпизоды третьего сезона доверили режиссировать Вагнеру Моуре, сыгравшему в первых сезонах «Нарков» Пабло Эскобара.

События третьего сезона развернутся в 90-х и расскажут о войне, вспыхнувшей после раскола наркоимперии Гальярдо. Новые, независимые друг от друга картели пытаются пережить смену власти и рост насилия. Рождается новое поколение мексиканских наркобаронов.

В актёрский состав третьего сезона входят Скут Макнейри, Хосе Мария Яспик, Альберто Амман, Альфонсо Досаль, Мйра Эрмосильо, Мэтт Летчер, Мануэль Масальва, Алехандро Эдда и Горка Ласаоса.

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Видео Нарки
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