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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Ведьмак» возглавляет топ самых высокорейтинговых сериалов Netflix

Вышедший 20 декабря первый сезон тёмного фэнтези «Ведьмак», возможно, был не с восторгом принят некоторыми критикам, зато рядовые зрители воздают сериалу должное, активно голосуя за него на различных сайтах. Спустя четыре дня после премьеры многосерийная экранизация культовой книжной серии Анджея Сапковского с Генри Кавиллом в титульной роли заняла место во главе списка самых высокорейтинговых сериалов Netflix по версии сайта IMDb.

  1. «Ведьмак» (8,8)
  2. «Очень странные дела» (8,8)
  3. «Карточный домик» (8,8)
  4. «Острые козырьки» (8,8)
  5. «Нарки» (8,8)
  6. «Чёрное зеркало» (8,8)
  7. «Призрак дома на холме» (8,7)
  8. «Корона» (8,7)
  9. «Сорвиголова» (8,6)
  10. «Тьма» (8,6)

Само собой, рейтинговый результат не высечен в камне и может со временем измениться, но очень маловероятно, что сериал вывалится за пределы первой десятки.

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Ведьмак
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