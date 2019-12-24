«Ведьмак» возглавляет топ самых высокорейтинговых сериалов Netflix

Вышедший 20 декабря первый сезон тёмного фэнтези «Ведьмак», возможно, был не с восторгом принят некоторыми критикам, зато рядовые зрители воздают сериалу должное, активно голосуя за него на различных сайтах. Спустя четыре дня после премьеры многосерийная экранизация культовой книжной серии Анджея Сапковского с Генри Кавиллом в титульной роли заняла место во главе списка самых высокорейтинговых сериалов Netflix по версии сайта IMDb.

Само собой, рейтинговый результат не высечен в камне и может со временем измениться, но очень маловероятно, что сериал вывалится за пределы первой десятки.