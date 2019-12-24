Кевин Спейси в образе Фрэнка Андервуда призывает убивать… добротой

Фрэнк Андервуд вновь напомнил о себе, когда этого никто не ждал. В преддверии католического Рождества звезда завершившегося «Карточного домика» опубликовал на своём YouTube-канале душевное поздравительное видеообращение к зрителям. Некогда выдворенный из проекта из-за сексуального скандала многолетней давности, Кевин Спейси призывает не отвечать на зло злом, а уничтожать своих противников добротой.

Рождество — идеальное время для по-настоящему человечных поступков, демонстрации сочувствия и человеколюбия. Но в этом ли заключается таинственное послание у праздничного камина от бывшего президента США по версии «Карточного домика»?