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Кифер Сазерленд охотится на Бойда Холдбрука в тизере боевика «Беглец»

Стриминговый сервис Quibi анонсировал ещё одну весеннюю премьеру — в апреле подписчики цифровой платформы смогут посмотреть первый сезон «Беглеца». Главные роли в многосерийном ремейке одноимённой полнометражки 1993 года играют Бойд Холдбрук («Нарки») и Кифер Сазерленд («24 часа»).

Главный герой экшена — машинист Майк Ферро (Холдбрук), ложно обвинённый во взрыве в лос-анджелесском метро. Город в панике, а ложь активно поддерживают соцсети и не разобравшаяся в ситуации пресса. Майк, чьей единственной заботой являются безопасность жены и дочери, должен доказать свою невиновность. Но для этого ему придётся отыскать настоящего преступника до того, как ведущая расследование легенда полиции Клэй Брайс (Сазерленд) его поймает.

В сериале также снимаются Натали Мартинес, Брайан Джерати, Дженезис Родригес и Кейлани Арелланес. Сценарий написал Ник Сантора («Скорпион»). За режиссуру отвечает Стивен Хопкинс («24 часа»). Производством заведуют Thunder Road Films, 3 Arts Entertainment и Warner Bros. TV.

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