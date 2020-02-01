Уилл Форте и Кейтлин Олсон займутся ремонтом в комедии «Вверх тормашками» от Quibi

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Новая цифровая платформа Quibi, готовящаяся к старту этой весной, демонстрирует зрителям свои первые промо-материалы. Потоковый сервис для мобильных приложений опубликовал трейлер комедии «Вверх тормашками» с Уиллом Форте («Последний человек на Земле») и Кейтлин Олсон («В Филадельфии всегда солнечно»). Премьера состоится в апреле.

Вечно безработные супруги Мелфи в один прекрасный день поняли, чем желают заниматься, и провозгласили себя экспертами по реновации жилых помещений. Свежеиспечённые профи домашнего ремонта решают создать собственное шоу в надежде прославиться и разбогатеть, но одна случайная находка вносит в их жизнь совершенно неожиданные коррективы.

Помимо Форте и Олсон в сериале снимаются Энди Гарсия, Ева Лонгория, Артуро Кастро и другие. Режиссирует Райан Кейс («Американская семейка») по сценарию Дэймона Джонса и Стива Мэллори.