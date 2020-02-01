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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Корона» завершится пятым сезоном

Создатель многосерийной драмы «Корона» Питер Морган знает, когда следует остановиться. Сценарист-шоураннер сообщил, что пятый сезон проекта станет заключительным — мол, это идеальное время попрощаться со зрителями. Морган, видимо, решил не рисковать, освещая в сериале последние события из жизни венценосной семьи, а потому аудитория может не ждать появления в истории Меган Маркл и раскрытия подробностей так называемого мегсита (Megxit).

В пятом сезоне осыпанной теленаградами исторической драмы королеву Елизавету II сыграет Имельда Стонтон (киносерия «Гарри Поттер»). В предыдущих сезонах роль играли Клэр Фой и Оливия Колман. Какие перипетии из жизни королевской семьи будут затронуты в финальном сезоне, пока не раскрывается, но события последних лет почти наверняка останутся за скобками.

Четвёртый сезон с Колман во главе актёрского состава покажут в конце года. В продолжении также снимаются Тобайас Мензис, Хелена Бонем Картер, Бен Дэниелс, Джейсон Уоткинс, Джиллиан Андерсон, Джош О’Коннор, Эмералд Феннел, Чарльз Дэнс, Эрин Доэрти и Эмма Коррин. О дополнительном касте сообщат позже.

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Корона
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