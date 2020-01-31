Дэвид Швиммер играет агента АНБ в британском ситкоме «Разведка»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Судя по всему, Дэвид Швиммер решил вернуться к своим комедийным корням, сыграв одну из главных ролей в ситкоме «Разведка» от британского вещателя Sky 1 обещающего показать все шесть серий первого сезона 21 февраля.

Производственная комедия рассказывает о том, как прибывший из США агент АНБ Джерри (Швиммер), решает взять под своё крыло некомпетентного и бестактного аналитика Джозефа и тем самым ставит под угрозу способность британского «Центра правительственной связи» противостоять кибертерроризму.

Первый сезон срежиссировал Мэтт Липси («Задиры») по сценарию Ника Мохаммеда.