Новые знакомства в свежем трейлере мистического триллера «Локки и ключ»

Стриминговый сервис Netflix выпустил минутный трейлер сериала «Локки и ключ», представляющий команду основных персонажей, куда кроме юных Локков входят и их новые друзья по школе. Премьера первого сезона состоится 7 февраля, и, по недавним заверениям шоуранера Карлтона Кьюза, работа над сценарием продолжения уже началась.

Многосерийная экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса — полная тайн и опасностей история семьи Локков, недавно потерявших в страшном пожаре своего главу. Овдовевшая Нина Локк вместе с детьми переезжает в фамильное поместье, надеясь начать жизнь заново, но не тут-то было — древний особняк Дом Ключей приготовил для своих хозяев множество невероятных, пугающих испытаний.