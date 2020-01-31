 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Лучшее аниме осени 2019 года — голосование Лучшее аниме 2018 года — голосование Как мог выглядеть сериал Джорджа Лукаса Underworld по вселенной «Звёздных войн» Слухи обещают Киевскую Русь в Assassin’s Creed Ragnarok Дом Ключей готов принимать гостей в первом трейлере мистического триллера «Локки и ключ»
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые знакомства в свежем трейлере мистического триллера «Локки и ключ»

Стриминговый сервис Netflix выпустил минутный трейлер сериала «Локки и ключ», представляющий команду основных персонажей, куда кроме юных Локков входят и их новые друзья по школе. Премьера первого сезона состоится 7 февраля, и, по недавним заверениям шоуранера Карлтона Кьюза, работа над сценарием продолжения уже началась.

Многосерийная экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса — полная тайн и опасностей история семьи Локков, недавно потерявших в страшном пожаре своего главу. Овдовевшая Нина Локк вместе с детьми переезжает в фамильное поместье, надеясь начать жизнь заново, но не тут-то было — древний особняк Дом Ключей приготовил для своих хозяев множество невероятных, пугающих испытаний.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Локки и ключ
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дом Ключей готов принимать гостей в первом трейлере мистического триллера «Локки и ключ»
 
Второй сезон мистического триллера «Локки и ключ» уже в работе
 
Джо Хилл сотоварищи рассказывают об особенностях экранизации графической новеллы «Локки и ключ»

Тоже интересно

 
Тайна рождения «Малыша Йоды» из «Мандалорца» раскрыта
 
Кино Слух дня: назван главный претендент на роль Супермена
 
Кино Роберт Дауни-младший сперва не хотел произносить свою коронную фразу во «Мстителях: Финале»
 
Кино Создатели «Вторжения» готовят ремейк «Гостьи из будущего»
 
Кино «Миссия невыполнима: Последствия» — второй трейлер
 
Кино Студия Warner Bros. выдвинула «Джокера» на соискание премии «Оскар»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00КГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney − Trials and Tribulations, часть 3
 
СкороЕВА (аудио)

Выйдут в марте

1 СбТелеовощи (аудио)
2 ВсТелеовощи (видео)
2 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
3 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
4 Вт20:00ЕВА (трансляция)
5 СрНоль кадров в секунду (аудио)
5 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
6 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 390: Новый министр культуры и экранизация Лавкрафта
 
5ЕВА
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
0Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
14Телеовощи – 324: Работа языком в разных смыслах
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 389: Плохие парни навсегда, Паразиты, Дело Ричарда Джуэлла
 
20ЕВА – 356: Полит-подкаст
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
5Телеовощи – 323: Драматическое порно
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru