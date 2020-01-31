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Ребут сериала «Кунг-фу» с женщиной в главной роли получил добро на съёмки пилота

Над сериалом «Кунг-фу» всё-таки надругаются. Канал The CW, перенявший прошлой осенью эстафету у отказавшегося от проекта FOX, одобрил съёмки пилотного эпизода современной версии классики 70-х с Дэвидом Кэррадайном. Оригинал рассказывал о приключениях шаолиньского монаха Квай Ченг Кейна (Кэррадайн) в его путешествии по Дикому Западу.

В новой версии место неприлично белого мужика займёт китаянка из США, которую совсем не вовремя настиг экзистенциальный кризис. Девушка бросает колледж и отправляется в уединённый монастырь в Китае, где надеется отыскать ответы на свои вопросы. Обучившись боевым искусствам, героиня возвращается домой и решает очистить родной город от коррупции и прочей преступности. Вдобавок девушка охотится на таинственного убийцу своего шаолиньского наставника.

Сценарий пилотного эпизода написала Кристина М. Ким («Слепое пятно»). В команду исполнительных продюсеров входят сверхпродуктивные Грег Берланти и Сара Шехтер. Производство контролирует студия Warner Bros. TV.

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Кунг-фу
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