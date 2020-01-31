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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Оуэн Уилсон получил роль в сериале «Локи»

Портал ComicBook со ссылкой на собственные источники сообщает, что в актёрский состав приключенческого экшена «Локи» записался Оуэн Уилсон («Незваные гости», «Образцовый самец»). Актёр составит компанию исполнителю титульной партии Тому Хиддлстону и Софии Ди Мартино, которая, поговаривают, сыграет Леди Локи. Какой персонаж достался Уилсону, пока остаётся только гадать.

Шестисерийный проект Marvel Studios для цифровой платформы Disney+ поведает о невероятных приключениях коварного Локи, сбежавшего вместе с могущественным Тессерактом погулять по истории Мидгарда.

Все шесть эпизодов первого сезона снимет Кейт Херрон («Половое воспитание») по сценарию шоураннера и исполнительного продюсера проекта Майкла Уолдрона («Рик и Морти»). Премьера запланирована на следующий год.

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Темы
 
Локи
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