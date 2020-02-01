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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Линда Хэмилтон составит компанию Алану Тьюдику в сериале «Пришелец-постоялец»

Фантастическая комедия кабельного канала Syfy «Пришелец-постоялец» повысила уровень своей крутости, записав в свои ряды супергероиню «Терминатора» Линду Хэмилтон. Роль актрисе отвели соответствующую — она сыграет генерала Маккалистер, которая руководит тайной операцией по поиску пришельцев.

Космолёт инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик) потерпел крушение на Земле, и главный герой отыскивает убежище в провинциальном городке штата Колорадо, где постепенно обживается под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

Также к актёрскому составу, куда входят Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд и Леви Филер, присоединились Манделл Моган и Алекс Барима. Шоураннером проекта числится Крис Шеридан («Гриффины»). Премьера сериала запланирована на лето.

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Пришелец-постоялец
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