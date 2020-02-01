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The CW снова попытает счастья с многосерийным ремейком «Пропащих ребят»

Телеканал The CW не из тех, кто так просто отказываются от своих планов. В начале прошлого года вещатель занимался съёмками пилота «Пропащих ребят» — многосерийного ремейка одноимённой культовой хоррор-комедии 80-х, но в итоге отказался пропускать отснятую серию.

Проект находился в разработке с 2016 года, однако дело всё никак не клеилось. Уже отснятый пилот с Тайлером Пози в главной роли зарезали, сценарий отправили на переработку и решили попробовать снова. На днях канал повторно заказал съёмки пилотной серии — по переписанному сценарию.

В предыдущем варианте сюжета события разворачивались в солнечной Санта-Кларе (Калифорния) — прибрежном городке, куда после внезапной смерти отца переезжают братья Майкл и Сэм Эмерсоны. Здесь главные герои знакомятся с мистическим, невероятно опасным и захватывающим миром вечно молодых вампиров. Какие изменения внесены в повествование, пока не сообщается.

На этот раз за сценарий пилотного эпизода отвечают Роб Томас («Вероника Марс», «Я — зомби») и Хизер Митчелл («Скандал»), а режиссировать серию будет Маркос Сига («Дневники вампира»). Производством заведует Warner Bros. TV.

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Пропащие ребята
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