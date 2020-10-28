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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Ник Фрост и Эллисон Толман записались во второй сезон драмеди «Почему женщины убивают»

Многосерийная чёрная комедия «Почему женщины убивают», получившая прошлой осенью продление на второй сезон, наконец-то занялась набором актёров в следующую телеглаву антологии. На днях в кастинг-лист сериала CBS All Access записались Ник Фрост («Искатели истины») и Эллисон Толман («Фарго», «Явление»).

Второй сезон, события которого разворачиваются в 1949 году, расскажет о внешней красоте, о скрываемой за фасадом привлекательности истине, о последствиях безразличия со стороны общества и о том, как далеко готова зайти женщина, чтобы добиться признания и внимания окружающих. Толман сыграет домохозяйку Альму, чей оптимизм рушится, когда она узнаёт о тайном хобби своего супруга Бертрама (Фрост), доброго и жизнерадостного ветеринара.

Создателем драмеди числится Марк Черри («Отчаянные домохозяйки»), который также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Брайаном Грэйзером и Сэми Ким Фолви. Производственный процесс курируют Imagine Studios и CBS Television Studios.

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Почему женщины убивают
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