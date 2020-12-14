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Скандалы, интриги, чёрные аристократы в трейлере мелодрамы Шонды Раймс «Бриджертоны»

На войне, в любви и продвижении нужных трендов все средства хороши. Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер костюмированного мелодраматического действа «Бриджертоны». Сериал Шонды Раймс дарит аудитории свежий, прогрессивный взгляд на эпоху Регентства. Первый сезон выходит на экраны 25 декабря.

Костюмированная драма, основанная на серии дамских романов Джулии Куин, рассказывает о высшем свете Великобритании в начале XIX века. Главная героиня истории — выходящая в свет дебютантка Дафна Бриджертон (Фиби Дайневор). Старшая дочь многодетного семейства окунается в водоворот лондонских балов и приёмов в надежде отыскать своего суженого, которым почти наверняка окажется смуглый герцог Хастингс (Реге-Жан Пейдж).

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LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

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