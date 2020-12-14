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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Сверхметкая спутница Бобы Фетта красуется на персонажном постере второго сезона «Мандалорца»

Официальный твиттер сериала «Мандалорец» традиционно опубликовал персонажный постер свежего эпизода. Плакат к седьмой серии второго сезона, получившей название The Believer, украсила собой наёмница Фенек Шанд в исполнении Минг-На Вен. В продолжении космического вестерна её персонаж получил куда больше экранного времени, чем в первом сезоне, и заслужил отдельный плакат. Может быть, до такой чести когда-нибудь дорастёт и Мигс Мэйфилд в исполнении Билла Бёрра.

Меж тем до завершения второго сезона остался всего один эпизод, который выйдет 18 декабря. Вернётся на экраны многосерийное детище Джона Фавро и Дэйва Филони к следующему Рождеству.

Постеры сериала «Мандалорец»
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Галерея Мандалорец
 11 декабряХейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби» 11 декабряДжон Фавро и Дэйв Филони готовят два спин-оффа «Мандалорца» — про рейнджеров и Асоку Тано 30 ноябряРозарио Доусон в образе Асоки Тано на свежем постере второго сезона «Мандалорца»
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LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
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