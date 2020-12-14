Сверхметкая спутница Бобы Фетта красуется на персонажном постере второго сезона «Мандалорца»

Официальный твиттер сериала «Мандалорец» традиционно опубликовал персонажный постер свежего эпизода. Плакат к седьмой серии второго сезона, получившей название The Believer, украсила собой наёмница Фенек Шанд в исполнении Минг-На Вен. В продолжении космического вестерна её персонаж получил куда больше экранного времени, чем в первом сезоне, и заслужил отдельный плакат. Может быть, до такой чести когда-нибудь дорастёт и Мигс Мэйфилд в исполнении Билла Бёрра.

Меж тем до завершения второго сезона остался всего один эпизод, который выйдет 18 декабря. Вернётся на экраны многосерийное детище Джона Фавро и Дэйва Филони к следующему Рождеству.