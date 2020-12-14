«Эпидемия», «Ход королевы», «Бумажный дом» — Netflix назвал самые популярные сериалы у российских зрителей в 2020 году

Учитывая особо пристальный интерес к контенту кабельных каналов и цифровых платформ, стриминговый гигант Netflix провёл собственное исследование и, подсчитав количество просмотренных часов с января по ноябрь, выяснил, какие фильмы и сериалы больше всего в этом году смотрели его подписчики из России.

Подыскивая на видеосервисе контент, любой зритель предполагает получить от его просмотра ту или иную эмоцию. Так что же и с какой целью смотрели на цифровой платформе наши соотечественники? Netflix творчески подошёл к задаче и разделил самые популярные фильмы и сериалы на шесть условных категорий: «Плакали», «Смеялись», «Узнавали больше», «Бежали от реальности», «Любили» и «Путешествовали».

В разделах самых популярных проектов у российских зрителей среди прочих оказались наша «Эпидемия», «Ключи Локков», немецкие «Варвары», испанский «Бумажный дом», драма о мире шахмат «Ход королевы» и многое другое.

Полный список можно изучить вот по этой весёлой круговой диаграмме: