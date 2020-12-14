 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Плачут и хвалят: в сети появились первые отзывы на «Чудо-женщину: 1984» «Секретное вторжение» — Ник Фьюри и скрулл наиграли на самый масштабный сериал Marvel Озорная Хейли Стайнфелд в супергеройском прикиде на съёмках сериала «Соколиный глаз» Рецензия и отзывы на игру Twin Mirror Первый взгляд на приквел «Изгоя-один» про Кассиана Андора
4
СЕРИАЛЫ
1 263
 
Прямая ссылка на новость:

«Эпидемия», «Ход королевы», «Бумажный дом» — Netflix назвал самые популярные сериалы у российских зрителей в 2020 году

Учитывая особо пристальный интерес к контенту кабельных каналов и цифровых платформ, стриминговый гигант Netflix провёл собственное исследование и, подсчитав количество просмотренных часов с января по ноябрь, выяснил, какие фильмы и сериалы больше всего в этом году смотрели его подписчики из России.

Подыскивая на видеосервисе контент, любой зритель предполагает получить от его просмотра ту или иную эмоцию. Так что же и с какой целью смотрели на цифровой платформе наши соотечественники? Netflix творчески подошёл к задаче и разделил самые популярные фильмы и сериалы на шесть условных категорий: «Плакали», «Смеялись», «Узнавали больше», «Бежали от реальности», «Любили» и «Путешествовали».

В разделах самых популярных проектов у российских зрителей среди прочих оказались наша «Эпидемия», «Ключи Локков», немецкие «Варвары», испанский «Бумажный дом», драма о мире шахмат «Ход королевы» и многое другое.

Полный список можно изучить вот по этой весёлой круговой диаграмме:

4 Обсудить
 11 ноябряNetflix продлил немецкую историческую драму «Варвары» на второй сезон 12 октябряСтивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия» 30 мартаNetflix официально оформил сериалу «Ключи Локков» второй сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix одобрил съёмки первого сезона сериала «Локки и ключ»
 
Новые сериалы 3–9 февраля
 
Дети из фильма «Оно» сыграют в пилоте триллера «Локки и Ключ»

Тоже интересно

 
Кино «Непрощённый» — трейлер
 
Кино Скарлетт Йоханссон заявила, что имеет право сыграть любого человека, дерево или животное
 
Кино Гарри Стайлс метит на роль принца Эрика в «Русалочке»
 
Кино «Капитан Марвел» и редизайн «КГ» в стиле 90-х
 
Кино Disney планирует новые части Kingsman, «Чужого» и «Планеты обезьян»
 
Кино Баз Лурман собирается экранизировать «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в декабре

 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 370: Усложнённые родственные связи
 
42Лазер-шоу «Три дебила» – 440: «Манк», BadComedian, Антон Долин и Игорь Пылаев
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 346: Тактический сладкий картофель
 
6ЕВА – 402: Где заказать личное обращение
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru