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Netflix официально оформил сериалу «Ключи Локков» второй сезон

Стриминговый сервис Netflix официально продлил многосерийный мистический триллер «Ключи Локков» на второй сезон. Об этом сегодня уведомил поклонников твиттер-аккаунт сериала. Когда именно стоит ждать выхода продолжения, пока никто гадать не берётся.

К слову, шоураннер сериала Карлтон Кьюз ещё в январе сообщил, что сценаристы проекта работают над продолжением, пусть потоковый сервис и тянул до конца марта, чтобы сообщить новости о продлении.

Сериал является экранизацией одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса и рассказывает о вдове Нине Локк, вместе с тремя детьми переехавшей в фамильное поместье погибшего мужа. Там семья надеется начать жизнь заново, и в каком-то смысле это у них выходит — с переездом в старинный особняк для Локков начинается совсем другая жизнь, с помощью магических ключей открывающая им новую сторону реальности.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд.

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Блоги
Подкасты
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