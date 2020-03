Netflix официально оформил сериалу «Ключи Локков» второй сезон

Стриминговый сервис Netflix официально продлил многосерийный мистический триллер «Ключи Локков» на второй сезон. Об этом сегодня уведомил поклонников твиттер-аккаунт сериала. Когда именно стоит ждать выхода продолжения, пока никто гадать не берётся.

К слову, шоураннер сериала Карлтон Кьюз ещё в январе сообщил, что сценаристы проекта работают над продолжением, пусть потоковый сервис и тянул до конца марта, чтобы сообщить новости о продлении.

more keys, more demons, more aloha ????Locke & Key is officially returning for season two!! pic.twitter.com/OYfHBKmik8