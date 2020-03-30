Так может выглядеть персонаж Майкла Бина во втором сезоне «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На прошлой неделе сразу несколько близких к производству источников сообщили, что в завершившем съёмки втором сезоне «Мандалорца» появится персонаж, которого сыграет Майкл Бин («Терминатор», «Чужие»). А на днях портал Making Star Wars заявил, что располагает эксклюзивным концепт-артом нового героя истории.

Вполне возможно, персонаж Бина — по предварительной информации, старый знакомый и коллега главного героя Дина Джарина — предстанет в таком образе:

Само собой, подтвердить или опровергнуть присутствие ещё одного охотника за головами в продолжении космического вестерна пока никто не берётся.

Во втором сезоне «Мандалорца», возможно, появится также Асока Тано в исполнении Розарио Доусон и уже совершено точно — Педро Паскаль, Джина Карано, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и Минг-На Вен. Сериал Джона Фавро и Дэйва Филони вернётся на потоковый сервис Disney+ с новыми эпизодами в октябре.