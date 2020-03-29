Новости сериалов — лучшее за неделю

Эль Фаннинг и Николас Холт отрываются в свежем тизере сатиры «Великая» — Hulu представляет свою антиисторичную и забавную императрицу Екатерину.

Анна Кендрик и её подруга секс-кукла на первых постерах комедии «Манекен» — в апреле зрителям расскажут историю о необычной дружбе.

Netflix оставил «Мессию» без второго сезона — судя по всему, сериал не особенно заинтересовал подписчиков сервиса.

В сериале «Локи» герой Тома Хиддлстона будет искать себя — бог обмана займётся самоопределением.

Коронавирус оставил десятый сезон «Ходячих мертвецов» без финала — шестнадцатая серия выйдет когда-нибудь в этом году.

Софи Тёрнер и Кори Хоукинс сражаются с природой в трейлере триллера «Выжить» — почти «Между нами горы», но без Идриса Эльбы и Кейт Уинслет.

Звезда «Чужих» и «Терминатора» Майкл Бин появится во втором сезоне «Мандалорца» — по слухам, сыграет коллегу главного героя.

Трейлер третьего сезона «Человека из будущего»: Джош Футтерман и компания знатно оторвутся перед финалом — сумасшедшие приключения во времени завершатся в апреле.

Netflix обеспечил анимационному фэнтези Castlevania четвёртый сезон — Тревор, Алукард и Сифа вернутся в следующем году.