Телеовощи. Выпуск 333: Ящерица Кластера

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:20 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:50 —
|Новости
|33:21 —
|«Письмо королю» (The Letter for the King) — 1x01—06 (премьера)
|55:02 —
|«Новобранец» — 2x15
|01:14:26 —
|«Волшебники» — 5x12
|01:21:53 —
|«Мир Дикого Запада» — 3x02
|01:40:03 —
|«Чудотворцы» — 2x09
|01:48:48 —
|«Уайтчепел» — 3x04
|02:00:24 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x11 (впечатления Михаила)
|02:08:03 —
|«Лексс» — 3x13 (финал сезона, впечатления Юрия и Льва)
|02:20:54 —
|Avatar: The Last Airbender – The Search, Part 2 (впечатления Льва)
|02:37:09 —
|«Вавилон 5» — 2x13 (впечатления Юрия)
|02:44:55 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:07 —
|«Звёздный путь: Пикар» — 1x09
|04:45 —
|«Родина» — 8x07
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