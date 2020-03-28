Как создавался Warworld для третьего сезона «Мира Дикого Запада»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал ещё один ролик о создании третьего сезона «Мира Дикого Запада». Свежая фичуретка посвящена второму эпизоду под названием The Winter Line, следующему по сюжетной линии Мэйв (Тэнди Ньютон).

Перед создателями стояла задача познакомить зрителей с новым уголком футуристического парка аттракционов Delos, посвящённым оккупированной нацистами Италии 40-х годов прошлого века. Забавно, что натурные съёмки проходили в Испании. Именно там отыскались идеальные естественные декорации для ключевой сцены на площади.

Об эпизоде подробно рассказывают создатели сериала Лиза Джой и Джонатан Нолан, участники съёмочной команды и актёрского ансамбля.