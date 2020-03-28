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Анна Кендрик и её подруга секс-кукла на первых постерах комедии «Манекен»

Потоковый сервис Quibi опубликовал первые постеры многосерийной комедии «Манекен» с Анной Кендрик («Расплата»). С датой выхода уже определились — премьера 10-серийного первого сезона состоится 20 апреля.

О сюжете комедии до сих пор известно лишь в самых общих чертах. Героиня Анны Кендрик — начинающая писательница, которая умудряется подружиться с секс-куклой своего бойфренда. Помимо Кендрик в этом забавном безумии участвуют Мередит Хагнер, Донал Лог, Густаво Эскобар, Адам Шапиро и Триша Круз.

Срежиссировала первый сезон Триша Брок («Ходячие мертвецы») по сценарию Коди Хеллер («Уилфред»), а срежиссирует сериал Триша Брок («Ходячие мертвецы»).

Постеры сериала «Манекен» Постеры сериала «Манекен»
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