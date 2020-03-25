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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Звезда «Чужих» и «Терминатора» Майкл Бин появится во втором сезоне «Мандалорца»

Порталы Slash Film и Making Star Wars со ссылкой на собственные источники сообщают, что в актёрский состав второго сезона «Мандалорца» входит Майкл Бин («Терминатор», «Чужие»).

Инсайдеры располагают кое-какой информацией о роли, которую сыграл Майкл Бин в продолжении космического вестерна. Ему досталась партия охотника за головами и старого знакомого главного героя Дина Джарина (Педро Паскаль). Пока неизвестно, кем этот персонаж приходится мандалорцу — другом или врагом.

Также несколько дней назад появилась информация о том, что во втором сезоне появится зрительская любимица Асока Тано в исполнении Розарио Доусон.

Сериал Джона Фавро и Дэйва Филони по вселенной «Звёздных войн» выйдет на потоковом сервисе Disney+ в октябре. Съёмки продолжения завершились в начале марта.

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