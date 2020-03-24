 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новая презентация PlayStation 5 будет опубликована сегодня вечером Новости аниме — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Воссоединение «Друзей» не за горами
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кристоф Вальц предлагает Лиаму Хемсворту подзаработать в трейлере экшен-триллера «Самая опасная игра»

Потоковый сервис Quibi опубликовал наполненный экшеном трейлер многосерийного триллера «Самая опасная игра», главные роли в котором играют Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц. Премьерный эпизод зрители увидят уже 6 апреля, в день запуска цифровой платформы.

Смертельно больной Додж Мейнард (Хемсворт) должен в короткий срок, пока ещё жив, выбраться из долгов и обеспечить нормальное будущее своим жене и ребёнку. Такая возможность ему подворачивается, когда эксцентричный богач Майлз Селлер (Вальц) предлагает поучаствовать в экзотическом мероприятии — игре на выживание, где главный герой на целые сутки превращается в предмет охоты.

Сценарий написал создатель сериала Ник Сантора («Короли побега»), а за режиссуру отвечает Фил Абрахам («Сорвиголова»).

1 Обсудить
Темы
 
Видео Самая опасная игра
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц на первых кадрах экшен-триллера «Самая опасная игра»
 
Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц лицом к лицу на постерах экшен-триллера «Самая опасная игра»
 
Кристоф Вальц объявляет охоту на Лиама Хемсворта в тизере экшен-триллера «Самая опасная игра»

Тоже интересно

 
Кино «Мстители: Война бесконечности» обезопасили себя в отечественном прокате
 
Телеовощи. Выпуск 282: Длинная долгая тёмная ночь
 
Кино Тесса Томпсон проговорилась: Кристиан Бэйл действительно снимется в четвёртом «Торе»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 322: За что мы не любим Apple
 
КиноИгры «Лара Крофт» — трейлер
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» —  первый телеролик
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEЕВА (трансляция)
 

Выйдут в марте

25 СрНоль кадров в секунду (аудио)
25 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 ПтЕВА (аудио)
27 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
28 СбТелеовощи (аудио)
29 ВсТелеовощи (видео)
29 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
30 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
13Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 397: «Бладшот» и новости коронавируса
 
10ЕВА – 364: 5000 херов
 
7Телеовощи – 331: Межстенный убийца
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 96: Интервью с создателями Pathfinder: Wrath of the Righteous
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 396: «Человек-невидимка» и «Правосудие Спенсера»
 
 
9ЕВА – 363: Вымерший заговор
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru