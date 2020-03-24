Кристоф Вальц предлагает Лиаму Хемсворту подзаработать в трейлере экшен-триллера «Самая опасная игра»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Quibi опубликовал наполненный экшеном трейлер многосерийного триллера «Самая опасная игра», главные роли в котором играют Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц. Премьерный эпизод зрители увидят уже 6 апреля, в день запуска цифровой платформы.

Смертельно больной Додж Мейнард (Хемсворт) должен в короткий срок, пока ещё жив, выбраться из долгов и обеспечить нормальное будущее своим жене и ребёнку. Такая возможность ему подворачивается, когда эксцентричный богач Майлз Селлер (Вальц) предлагает поучаствовать в экзотическом мероприятии — игре на выживание, где главный герой на целые сутки превращается в предмет охоты.

Сценарий написал создатель сериала Ник Сантора («Короли побега»), а за режиссуру отвечает Фил Абрахам («Сорвиголова»).