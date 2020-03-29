Новые сериалы 30 марта — 5 апреля

В списке сериалов недели оказались сразу три премьеры. Телеканал CBS презентует ситком про разорившихся богачей «...И в бедности», цифровая платформа Apple TV+ — детективную драму «Домой до темноты», а потоковый сервис Amazon покажет полный первый сезон научной фантастики «Байки из Петли».
Понедельник, 30 марта
драма
В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер
Создатель Дэвид Шор
Третий сезон медицинской драмы завершится двадцатой серией I Love You. В феврале телеканал ABC продлил проект на четвёртый сезон.
боевик, детектив
В ролях Эбони Ноэл, Джереми Систо, Зико Заки, Мисси Перегрим, Джеймс Чен, Джош Эванс
Создатель Дик Вулф
Полицейский процедурал завершит свой второй сезон девятнадцатым эпизодом Emotional Rescue. Канал CBS пока не сообщал о своих планах в отношении сериала.
Вторник, 31 марта
комедия
В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс
Создатель Саймон Рич
Второй сезон комедийной антологии завершится десятой серией Moving Out: Part Two. Кабельный канал TBS пока не делал официальных заявлений о будущем сериала.
Среда, 1 апреля
фэнтези, драма
В ролях Джейсон Ральф, Оливия Тейлор Дадли, Джейд Тейлор, Темби Лок, Хейл Эйплмен, Тони Бирд
Создатель Джон Макнамара, Сэра Гэмбл
Тринадцатая серия Fillory and Further станет заключительной для пятого сезона и сериала. В марте кабельный канал Syfy попрощался с проектом.
Четверг, 2 апреля
комедия
В ролях Хайме Камиль, Поли Перретт, Наташа Леггеро, Иззи Диас, Антонио Рауль Корбо, Александра Гросси
Создатель Алекс Хершлаг
Джеки — мать-одиночка из пригорода, чья жизнь перевернулась вверх тормашками, когда на пороге её дома объявилась родная сестра с мужем и личным помощником. Оказывается, этой троице просто негде жить, потому что богатая чета недавно обанкротилась. Джеки приходится приютить у себя родственников, хоть такие перемены ей совсем не по душе.
Телеканал CBS представляет очередной ситком — семейную комедию о разорившихся богачах, вынужденных привыкать к простой жизни большинства американцев. Плоский юмор, стандартные ситуации, банальный сюжет и звезда процедуралов NCIS в главной роли — гремучая смесь для зрителей-мазохистов.
комедия
В ролях Мэтт Леблан, Грэйс Кауфман, Мэттью Макканн, Хала Финли, Джессика Чаффин, Мэтт Кук
Создатель Джеки Биэн, Джефф Филго
Главный герой Алан вынужден стать домохозяином, когда его жена решает вернуться на работу. Вскоре отец семейства осознаёт, что воспитание детей — не такое лёгкое дело, как он думал раньше.
драма, мистика
В ролях Алекс Роу, Элайн Пауэлл, Фола Эванс-Акингбола, Йен Вердан, Рина Оуэн
Создатель Эмили Уайтселл
События мистической драмы разворачиваются в прибрежном городке Бристоль-Коув, где, как гласят местные легенды, когда-то жили русалки. Появление в городке странной незнакомки доказывает, что мифы не были выдумкой. Битва между человеком и морем принимает крайне жестокий оборот, когда подводные хищники возвращаются, чтобы вернуть себе всё когда-то отнятое у них людьми.
Пятница, 3 апреля
фантастика, драма
В ролях Ребекка Холл, Пол Шнайдер, Джонатан Прайс, Дункан Джойнер, Дэниэл Золгадри, Эбби Райдер Фортсон
Создатель Натаниэль Халперн
Научно-фантастическая драма рассказывает о жителях наполненного тайнами города, расположенного над «Петлёй» — сверхмашиной, некогда построенной для исследования и разгадывания тайн вселенной. Благодаря «Петле» вещи, ранее причислявшиеся исключительно к области научной фантастики, стали реальностью.
Сериал по известной серии картин художника Симона Сталенхага обещает верную первоисточнику атмосферу и сюжет, полный разнообразных фантастических загадок. Одним из исполнительных продюсеров проекта числится режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз.
детектив, драма
В ролях Джибраил Нантамбу, Бруклин Принс, Кайли Роджерс, Дерик Маккейб, Джим Стёрджесс, Азиза Скотт
Создатель Дэна Фокс, Дара Ресник
В основу сериала легли реальные события из жизни девятилетней Хильды Лисяк. Семья героини переехала из Бруклина на родину отца — в тихий городок на берегу озера. Именно здесь юной искательнице правды предстоит провести самое настоящее журналистское расследование одного нераскрытого дела, которое весь городок, включая отца Хильды, давно и безуспешно пытается оставить в прошлом. Подробности хода расследования вундеркинд освещает в собственноручно издаваемой газете.
Детективная история о юной сыщице особенно привлечёт внимание зрителей, интересующихся необычными историями, основанными на реальных событиях.
комедия, фантастика
В ролях Джош Хатчерсон, Элиза Куп, Дерек Уилсон, Эд Бегли-младший, Гленн Хедли, Дрю Джеймс
Создатель Сет Роген, Эван Голдберг
Главный герой Джош Футтерман днём работает обычным уборщиком, а ночью превращается в крутого геймера. Однажды Джоша посещают таинственные визитёры из будущего, объявляя парня избранным, которому предстоит спасти человечество от уничтожения.
анимационный, комедия, боевик
В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер
Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори
Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена. Ради заветной цели безбашенная злодейка пойдёт на любые безумства.
фантастика, драма, фэнтези
В ролях Виктория Педретти, Джош Холлоуэй, Саша Александр, Роберт Форстер, Дилан О'Брайен, Керри Бише
Создатель Стивен Спилберг
Первый сезон фантастической антологии завершится пятым эпизодом The Rift. Потоковый сервис Apple TV+ изначально заказал съёмки десяти эпизодов, поэтому второй сезон сериалу гарантирован.
боевик, драма, криминал
В ролях Скотт Каан, Алекс О’Локлин, Дэниэл Дэ Ким, Грейс Пак, Маси Ока, Тайлор Уайли
Создатель Питер М. Ленков, Алекс Куртцман, Роберто Орси
Двадцать второй эпизод Aloha станет заключительным для десятого сезона и сериала. В конце февраля телеканал CBS сообщил о завершении сериала.
Суббота, 4 апреля
мультсериал, приключения, комедия
В ролях Алан Янг, Расси Тейлор, Теренс Макговерн, Чак Макканн, Брайан Каммингс, Фрэнк Уэлкер
Невероятные приключения племянников Дональда Макдака Хьюи, Луи, Дьюи, отданных на попечение эксцентричному скареде-миллиардеру Скруджу Макдаку, продолжаются.
Воскресенье, 5 апреля
боевик, драма, триллер
В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён
Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт
Десятому сезону зомби-драмы из-за коронавируса предстоит завершиться на пятнадцатом эпизоде The Tower. Шестнадцатую серию покажут позже в этом году. Кабельный канал AMC уже обеспечил сериалу продление на одиннадцатый сезон