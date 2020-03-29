Новые сериалы 30 марта — 5 апреля

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CBS

Джеки — мать-одиночка из пригорода, чья жизнь перевернулась вверх тормашками, когда на пороге её дома объявилась родная сестра с мужем и личным помощником. Оказывается, этой троице просто негде жить, потому что богатая чета недавно обанкротилась. Джеки приходится приютить у себя родственников, хоть такие перемены ей совсем не по душе.

Телеканал CBS представляет очередной ситком — семейную комедию о разорившихся богачах, вынужденных привыкать к простой жизни большинства американцев. Плоский юмор, стандартные ситуации, банальный сюжет и звезда процедуралов NCIS в главной роли — гремучая смесь для зрителей-мазохистов.