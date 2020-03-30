Рейф Сполл и Эстер Смит планируют усыновление в трейлере комедии «Попытки»

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер многосерийной британской комедии «Попытки» про молодую семейную пару, мечтающую о ребёнке. Восьмисерийный первый сезон с Рейфом Споллом и Эстер Смит в главных ролях стартует 1 мая.

В центре истории — Никки (Смит) и Джейсон (Сполл), которые решаются взять приёмного ребёнка, когда выясняется, что у пары нет шансов на появление собственных детей. Этому ответственному этапу в жизни молодой пары и будет посвящены комедия, которая также расскажет о родных и друзьях главных героев, по-своему пытающихся поддержать Никки и Джейсона в этом важном деле.

Сценарий первого сезона написал Энди Уолтон, а за режиссуру отвечает Джим О’Хэнлон («Катастрофа»).