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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Рейф Сполл и Эстер Смит планируют усыновление в трейлере комедии «Попытки»

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер многосерийной британской комедии «Попытки» про молодую семейную пару, мечтающую о ребёнке. Восьмисерийный первый сезон с Рейфом Споллом и Эстер Смит в главных ролях стартует 1 мая.

В центре истории — Никки (Смит) и Джейсон (Сполл), которые решаются взять приёмного ребёнка, когда выясняется, что у пары нет шансов на появление собственных детей. Этому ответственному этапу в жизни молодой пары и будет посвящены комедия, которая также расскажет о родных и друзьях главных героев, по-своему пытающихся поддержать Никки и Джейсона в этом важном деле.

Сценарий первого сезона написал Энди Уолтон, а за режиссуру отвечает Джим О’Хэнлон («Катастрофа»).

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