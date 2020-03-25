Трейлер «Защищая Джейкоба»: Крис Эванс, Мишель Докери и семейная трагедия

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Бывший Капитан Америка Крис Эванс теперь простой смертный на защите собственной семьи. Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер детективного триллера «Защищая Джейкоба». За компанию с Эвансом в главном актёрском составе значатся Мишель Докери («Джентльмены») и Джейден Мартелл («Достать ножи»). Первые три эпизода восьмисерийного первого сезона зрители смогут посмотреть 24 апреля.

Экранизация одноимённого романа Уильяма Лэндея рассказывает о помощнике окружного прокурора Энди Барбере (Крис Эванс), расследующем убийство подростка. Главным подозреваемым оказывается его 14-летний сын Джейкоб (Джейден Мартелл), лучший друг убитого. Отец всеми силами стремится оправдать и защитить твердящего о своей невиновности сына, но улики говорят об обратном.

Создателем, шоураннером и сценаристом сериала выступил Марк Бомбэк («Планета обезьян: Революция», «Планета обезьян: Война»), а режиссёром — Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).