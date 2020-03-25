 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Звезда «Чужих» и «Терминатора» Майкл Бин появится во втором сезоне «Мандалорца» Microsoft случайно раскрыла дату выхода Xbox Series X Blade Runner: Enhanced Edition — анонс улучшенного переиздания культового квеста Valorant — состоялся официальный анонс условно-бесплатного командного шутера от авторов League of Legends Соавтор «Назад в будущее»: никаких ребутов, ремейков или сиквелов
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Трейлер «Защищая Джейкоба»: Крис Эванс, Мишель Докери и семейная трагедия

Бывший Капитан Америка Крис Эванс теперь простой смертный на защите собственной семьи. Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер детективного триллера «Защищая Джейкоба». За компанию с Эвансом в главном актёрском составе значатся Мишель Докери («Джентльмены») и Джейден Мартелл («Достать ножи»). Первые три эпизода восьмисерийного первого сезона зрители смогут посмотреть 24 апреля.

Экранизация одноимённого романа Уильяма Лэндея рассказывает о помощнике окружного прокурора Энди Барбере (Крис Эванс), расследующем убийство подростка. Главным подозреваемым оказывается его 14-летний сын Джейкоб (Джейден Мартелл), лучший друг убитого. Отец всеми силами стремится оправдать и защитить твердящего о своей невиновности сына, но улики говорят об обратном.

Создателем, шоураннером и сценаристом сериала выступил Марк Бомбэк («Планета обезьян: Революция», «Планета обезьян: Война»), а режиссёром — Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).

+ Обсудить
Темы
 
Видео Защищая Джейкоба
 13 мартаУма Турман записалась в многосерийный триллер «Подозрение» от Apple TV+ 7 мартаДетективный триллер «По правде говоря» с Октавией Спенсер и Аароном Полом получил второй сезон 7 мартаВ апреле на Apple TV+ стартует детектив «Домой до темноты» с Джимом Стёрджессом
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Крис Эванс на первых промо-фото детективного триллера «Защищая Джейкоба»
 
Крис Эванс снимется в мини-сериале «Защищая Джейкоба» от Apple
 
Трейлер «Защищая Джейкоба»: Крис Эванс, Мишель Докери и семейная трагедия

Тоже интересно

 
Кино Первые зрители экшена «Гемини» рекомендуют смотреть фильм в 3D с 4K и 120 FPS
 
Кино «Восемь подруг мисс Оушен» — трейлер
 
Кино Ещё одна версия причин сложных съёмок «Хана Соло»
 
Игры На официальном форуме Borderlands 3 можно получить бан, если назвать робота «он», «она» или «оно»
 
Кино «Терминатор: Тёмные судьбы» — эксклюзивный кадр из фантастического боевика Тима Миллера
 
Кино «Литвяк» — тизер военной драмы о легендарной советской лётчице от студии «28 панфиловцев»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в марте

 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 ПтЕВА (аудио)
27 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
28 СбТелеовощи (аудио)
29 ВсТелеовощи (видео)
29 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
30 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
31 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 398: Cвежий Лукьяненко и легализация проституции
 
2ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
13Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 397: «Бладшот» и новости коронавируса
 
10ЕВА – 364: 5000 херов
 
7Телеовощи – 331: Межстенный убийца
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 96: Интервью с создателями Pathfinder: Wrath of the Righteous
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 396: «Человек-невидимка» и «Правосудие Спенсера»
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru