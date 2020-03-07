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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Детективный триллер «По правде говоря» с Октавией Спенсер и Аароном Полом получил второй сезон

Не дожидаясь зимней премьеры, стриминговый сервис Apple TV+ продлил на второй сезон детективный триллер «По правде говоря» с Аароном Полом, Октавией Спенсер и Лиззи Каплан. Зрители смогут дать свою оценку правильности этого решения 6 декабря, когда посмотрят первый эпизод сериала.

Первоначально проект задумывался как мини-сериал, но на каком-то этапе потоковый сервис передумал и расщедрился на продолжение. Спенсер уже дала своё согласие на участие во втором сезоне, где также сохранит за собой обязанности исполнительного продюсера.

В первом сезоне по роману Кэтлин Барбер Are You Sleeping новая улика убеждает автора криминального подкаста Поппи Парнелл (Спенсер) вернуться к расследованию давно закрытого дела об убийстве отца сестёр-близнецов Джози и Лэйни (Каплан). Поппи предстоит встретиться лицом к лицу с Уорреном Кейвом (Пол) — человеком, который, возможно, по ошибке и не без её участия 18 лет назад оказался за решёткой. Во втором сезоне Парнелл займётся расследованием нового запутанного дела.

За сценарную адаптацию отвечает шоураннер сериала Нишель Трэмбл Спэллман («Правосудие», «Хорошая жена»). Первый сезон проекта состоит из 10 серий.

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По правде говоря
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