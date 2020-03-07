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Театр одного актёра в тизере второго сезона «Реальных упырей»

Кабельный канал FX опубликовал тизер второго сезона многосерийного мокьюментари «Реальные упыри», где Гильермо — верный фамильяр Нандора Безжалостного — исправно развлекает своих кровососущих господ. Правда, организованная слугой постановка оказывается, мягко говоря, на любителя.

Американская многосерийная версия полнометражной комедии Тайки Вайтити и Джемейна Клемента рассказывает о жизни нью-йоркских вампиров, которые оставили свои первоначальные планы завоевать Новый Свет и преспокойно живут в современных США, наслаждаясь благами цивилизации наравне со смертными.

В 10-серийном втором сезоне снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Марк Прокш, Марк Хэмилл и Хэйли Джоэл Осмент. Вайтити и Клемент входят в команду исполнительных продюсеров вместе с шоураннером сериала Полом Симмсом («Развод»).

Второй сезон стартует на малых экранах 15 апреля.

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Видео Реальные упыри
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