Снуп Дог снимет сериал про темнокожего «Шерлока Холмса»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Крайне разносторонний рэпер Снуп Дог и его продюсерская компания Snoopadelic Films взялись за новый многосерийный проект, обещающий стать темнокожим ответом Шерлоку Холмсу с травкой вместо опиума .

В центре сюжета окажется блестящий 26-летний афроамериканец из не самого благополучного района Лос-Анджелеса, чьи недюжинные дедуктивные способности и невероятный интеллект снискали ему славу на районе и за его пределами. Парень настолько крут, что помогает полиции раскрывать преступления, за которые та не собиралась даже браться.

За основу взята серия криминальных романов Джо Ида IQ, которого, по его собственным словам, вдохновил на творчество сэр Артур Конан Дойл. Срежиссирует сериал Деон Тейлор, а шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выступят ответственные за «Обитель лжи» Мэттью Карнахан и Тео Треверс.