Третий сезон «Мира Дикого Запада» — названия эпизодов, свежие кадры и неожиданные камео

Премьера третьего сезона нашумевшего технотриллера «Мир Дикого Запада» всё ближе, и, как оказалось, его создатели готовят нам немало сюрпризов, об одном из которых стало известно уже сейчас. В одном из предстоящих эпизодов зрителей «порадуют» своим появлением шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, и их камео обещает быть как минимум забавным.
Кроме того, появились названия и краткие синопсисы первых четырёх из восьми запланированных эпизодов, которые, возможно, дадут хоть какую-то подсказку о том, что нас ожидает (но особо на это рассчитывать не стоит):
Эпизод 1 — Parce Domine (15 марта). «Если вы застряли в петле, попробуйте идти по прямой». Сценарий — Джонатан Нолан и Лиза Джой; режиссёр — Джонатан Нолан.
Эпизод 2 — The Winter Line (22 марта). «Люди возводят много стен. Прихвати с собой кувалду». Сценарий —Мэттью Питтс и Лиза Джой; режиссёр — Ричард Дж. Льюис.
Эпизод 3 — The Absence of Field (29 марта). «Если тебе не нравится то, что ты видишь в зеркале, не стоит обвинять зеркало». Сценарий — Денис Зе, режиссёр — Аманда Марсалис.
Эпизод 4 — The Mother of Exiles (5 апреля). «Правда не всегда может тебя освободить». Сценарий — Джордан Голдберг и Лиза Джой, режиссёр — Пол Кэмерон.
А вот и свежие кадры предстоящего действа, а также видео о съёмках с комментариями Эван Рэйчел Вуд и Аарона Пола:
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