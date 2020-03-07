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Первоисточник: https://comicbook.com/tv-shows/2020/03/06/game-of-thrones-showrunners-to-cameo-in-westworld-season-3/ Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Третий сезон «Мира Дикого Запада» — названия эпизодов, свежие кадры и неожиданные камео

Премьера третьего сезона нашумевшего технотриллера «Мир Дикого Запада» всё ближе, и, как оказалось, его создатели готовят нам немало сюрпризов, об одном из которых стало известно уже сейчас. В одном из предстоящих эпизодов зрителей «порадуют» своим появлением шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, и их камео обещает быть как минимум забавным.

Кроме того, появились названия и краткие синопсисы первых четырёх из восьми запланированных эпизодов, которые, возможно, дадут хоть какую-то подсказку о том, что нас ожидает (но особо на это рассчитывать не стоит):

Эпизод 1 — Parce Domine (15 марта). «Если вы застряли в петле, попробуйте идти по прямой». Сценарий — Джонатан Нолан и Лиза Джой; режиссёр — Джонатан Нолан.

Эпизод 2 — The Winter Line (22 марта). «Люди возводят много стен. Прихвати с собой кувалду». Сценарий —Мэттью Питтс и Лиза Джой; режиссёр — Ричард Дж. Льюис.

Эпизод 3 — The Absence of Field (29 марта). «Если тебе не нравится то, что ты видишь в зеркале, не стоит обвинять зеркало». Сценарий — Денис Зе, режиссёр — Аманда Марсалис.

Эпизод 4 — The Mother of Exiles (5 апреля). «Правда не всегда может тебя освободить». Сценарий — Джордан Голдберг и Лиза Джой, режиссёр — Пол Кэмерон.

А вот и свежие кадры предстоящего действа, а также видео о съёмках с комментариями Эван Рэйчел Вуд и Аарона Пола:

Кадры из сериала «Мир Дикого Запада» Кадры из сериала «Мир Дикого Запада» Кадры из сериала «Мир Дикого Запада» Кадры из сериала «Мир Дикого Запада» Кадры из сериала «Мир Дикого Запада» Кадры из сериала «Мир Дикого Запада» Кадры из сериала «Мир Дикого Запада» Промо-арт сериала «Мир Дикого Запада»
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Мир Дикого Запада
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