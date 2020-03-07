В апреле на Apple TV+ стартует детектив «Домой до темноты» с Джимом Стёрджессом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал полноценный трейлер многосерийной детективной драмы «Домой до темноты», где одну из главных ролей играет Джим Стёрджесс («Через Вселенную», «Один день»). Премьера сериала состоится 3 апреля.

В основу 10-серийного проекта легли реальные события из жизни девятилетней Хильды Лисяк. Семья героини переехала из Бруклина на родину отца — в тихий городок на берегу озера. Именно здесь юной искательнице правды предстоит провести самое настоящее журналистское расследование одного нераскрытого дела, которое весь городок, включая отца Хильды, давно и безуспешно пытается оставить в прошлом. Подробности хода расследования вундеркинд освещает в собственноручно издаваемой газете.

Шоураннеры проекта — Дэна Фокс («В активном поиске») и Дара Ресник («Мёртвые до востребования»). Срежиссировал первый сезон Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»). Производство курируют Anonymous Content и Paramount Television.