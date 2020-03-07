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В апреле на Apple TV+ стартует детектив «Домой до темноты» с Джимом Стёрджессом

Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал полноценный трейлер многосерийной детективной драмы «Домой до темноты», где одну из главных ролей играет Джим Стёрджесс («Через Вселенную», «Один день»). Премьера сериала состоится 3 апреля.

В основу 10-серийного проекта легли реальные события из жизни девятилетней Хильды Лисяк. Семья героини переехала из Бруклина на родину отца — в тихий городок на берегу озера. Именно здесь юной искательнице правды предстоит провести самое настоящее журналистское расследование одного нераскрытого дела, которое весь городок, включая отца Хильды, давно и безуспешно пытается оставить в прошлом. Подробности хода расследования вундеркинд освещает в собственноручно издаваемой газете.

Шоураннеры проекта — Дэна Фокс («В активном поиске») и Дара Ресник («Мёртвые до востребования»). Срежиссировал первый сезон Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»). Производство курируют Anonymous Content и Paramount Television.

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В апреле на Apple TV+ стартует детектив «Домой до темноты» с Джимом Стёрджессом

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8 ВсТелеовощи (аудио)
8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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0Ноль кадров в секунду
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 395: Пушки Акимбо, Супермен: Красный сын, достижения #MeToo
 
10ЕВА – 362: Вся правда о жирафах-геях
 
11Ноль кадров в секунду – 306: Кушай жопой
 
11Телеовощи – 329: Главный по драме
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
 
9ЕВА – 361: Полигоны — это векторы
 
12Ноль кадров в секунду – 305: Чемодан минетов
 
 
5Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
12Ноль кадров в секунду – 304: Букет
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