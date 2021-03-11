Алан Тьюдик знакомит зрителей с закулисьем комедии в подборке роликов о создании «Засланца из космоса»

«Фарго», «Твин Пикс» и «Альф» в одном флаконе — кому такое может не понравиться? Творческая команда на редкость удачной чёрной комедии «Засланец из космоса» во главе с исполнителем титульной партии Аланом Тьюдиком рассказывает о сериале в подборке фичуреток, посвящённых проекту кабельного канала Syfy.

Экранизация одноимённого комикса от импринта Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Тьюдик) затаивается в провинциальном городке штата Колорадо под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

Шоураннером сериала выступает Крис Шеридан («Гриффины»), а помимо Тьюдика в проекте снимаются Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима и Линда Хэмилтон.